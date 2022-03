Nonostante tutto Massimiliano Allegri spera ancora in un Dybala decisivo in campo, che lo farebbe sicuramente sorridere. I problemi messi da parte per il finale di stagione, la voglia di farsi rimpiangere e quella di dimostrare tanto potrebbero essere la base degli ultimi mesi insieme. E da Massimiliano Allegri cosa ci si aspetta? "Dal tecnico livornese - si legge su Tuttosport - ci si aspetta prima di tutto una battuta sulla vicenda: ha due settimane di tempo per prepararsela, tanto manca alla prossima conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Inter. Consapevole che tutti chiederanno reazioni sull’addio al numero 10, sarà lo stesso Max a parlarne per primo. Per il resto l’allenatore ha sempre affrontato con serenità le situazioni e lo farà altrettanto con la Joya: Paulo è un giocatore della Juventus fino al 30 giugno e, se sarà in condizioni, giocherà. Nessun cruccio, problema o rimpianto: sarà aziendalista, ma Allegri ha sempre utilizzato ciò che gli passava la società. E anche nei momenti di emergenza, non si è mai disperato. Ha dovuto rinunciare spesso a Dybala, ma non si è mai preoccupato, anche quando non poteva ancora contare su Dusan Vlahovic".