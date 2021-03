David Alaba, assistito dall'agente Pini Zahavi, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza col Bayern Monaco e quindi ha scatenato un'asta per ingaggiarlo. L'austriaco è un sogno anche della Juventus. Nel frattempo arrivano dalla Germania le parole di Oliver Kahn, grande ex portiere e oggi dirigente del Bayern, che ha Kicker ha parlato di Alaba criticando il suo procuratore Zahavi: "Sono deluso perché constato quanto sia lontano dalla realtà! Apprezziamo David, è una persona straordinaria, sempre aperta e amichevole. Abbiamo cercato di fare di tutto per mantenerlo con noi, ma non è stato raggiunto alcun accordo".