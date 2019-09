Dopo le polemiche esplose negli scorsi giorni, relative alla mancata assegnazione del premio Fifa The Best a Cristiano Ronaldo, superato da Lionel Messi nella corsa al trofeo individuale, è arrivato un comunicato ufficiale a riguardo da parte della stessa Federazione Internazionale. Questo il contenuto:



"La FIFA è delusa dall’aver visto un gran numero di report da parte dei media che hanno messo in dubbio l’integrità del processo di voto per il The Best FIFA Football Awards. Questi report sono ingiusti e fuorvianti. La procedura di voto per ognuno dei premi è supervisionata e monitorata da un osservatore indipendente, in questo caso PricewaterhouseCoopers (PwC) Switzerland.



FIFA e PwC hanno seguito le regole di assegnazione e le procedure di controllo. Secondo queste procedure, la FIFA ha richiesto a tutti i membri dell’associazione di presentare i propri voti sia in formato elettronico che scritto. I documenti scritti devono inoltre essere firmati dalle persone responsabili dell’associazione e dalle persone autorizzate a votare. Pertanto, affinché un voto sia valido, deve includere le rispettive firme e il timbro dell'associazione membro.



Sia la FIFA che l'osservatore indipendente possono dimostrare che tutti i voti presentati conformemente alle regole ed entro i termini sono stati presi in considerazione. Di conseguenza, non vi è alcun dubbio sull'autenticità del risultato.



In caso di errori, e anche se ciò non ha influito sul risultato del voto, la FIFA indagherà e applicherà le sanzioni ove necessario".