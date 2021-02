Il terzino 19enne Bryan Reynolds sembrava un colpo già fatto a gennaio: dal Dallas alla Juventus via Benevento. Invece, ecco l'inserimento della Roma e l'acquisto del giocatore americano. Queste le parole di Reynolds nella conferenza stampa di presentazione quando gli hanno chiesto del mancato arrivo alla Juve: "Non vorrei andare troppo nei dettagli, io e la mia famiglia eravamo contenti dell'interessamento di diversi club. Sono felice di essere venuto alla Roma e penso sia la giusta realtà per continuare nel mio percorso di crescita."