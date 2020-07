Il Manchester City non è stato assolto per le violazioni del Fair Play Finanziario in quanto non colpevole, bensì per assenza di prove concrete. E' quanto emerge dalle motivazioni del TAS di Losanna sulla sentenza che ha riammesso il Manchester City in Champions League, divenute pubbliche oggi, destinate a fare discutere.



Ecco il comunicato: "Le email di Football Leaks non sono da sole prove sufficienti a supportare l’accusa secondo cui il City abbia comunicato all’Uefa informazioni errate nascondendo versamenti di capitale come sponsorizzazioni". Senza prove di natura economica "non è possibile stabilire se i fatti contenuti nelle email siano stati effettivamente realizzati. Per questo il TAS ritiene che si presume che gli accordi di sponsorizzazione di Etihad siano negoziati al valore equo e che il Manchester City, Sua Altezza Sceicco Mansour, Abu Dhabi Group ed Etihad non siano da considerarsi parti effettivamente correlate. Non esistono prove sufficienti per dimostrare che sono stati effettivamente presi accordi tra le parti che abbiano finanziato direttamente parte degli obblighi di sponsorizzazione di Etihad. Sulla base delle prove fornite a tale proposito, la maggioranza del Collegio giudicante non è inoltre convinta del fatto che i contributi di sponsorizzazione versati da Etihad a MCFC siano stati procurati dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group tramite terze parti non identificate. La possibilità teorica che ciò possa essere accaduto non può certamente essere esclusa, ma non è questo il ragionamento da applicare. Piuttosto, spettava all’Uefa dimostrare pienamente che lo Sceicco e/o l’Abu Dhabi Group abbiano effettivamente inviato fondi a Etihad attraverso terzi parti, e il Collegio giudicante ha ritenuto che la UEFA non sia riuscito a farlo. Di conseguenza, la maggioranza del Collegio giudicante non è convinta che il Manchester City abbia mascherato il finanziamento azionario dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group come ricavo da sponsorizzazione attraverso Etihad”.