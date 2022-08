Lasi muove ancora sul mercato nonostante alle 20.45 ricominci la Serie A. I bianconeri stanno ancora cercando unma che abbia ruolo duttile: quello di prima punta in solitaria e quello di poter giocare in un attacco a due proprio con il bomber serbo. Il nome caldo è sicuramente quello di Memphisdel, dalla Spagna sostengono che l'olandese possa approdare a Torino già nella giornata di domani ma è difficile. Come riferisce Tuttosport prima si deve trovare l'accordo con il Barcellona per la risoluzione di contratto. Decisione concorde sia per i blaugrana che per l'avvocato di Depay Sebastien. Tuttavia Memphis prima di salutare vuole sistemare la questione degli stipendi arretrati, per questo il suo arrivo potrebbe non essere così imminente.Se Depay resta il preferito però non è il solo ad essere nei radar di Federico. Ad Allegri piacciono i giocatori il suo cognome termina pernon solo Vlahovic, si pensi a Mandzukic o Pjanic. Nel mirino quindi ancora l'attaccante del Bologna Marko. Non solo, piacciono anche Luisdell'Atalanta, Anthonydel Manchester United oltre ad Alvaroche però sembra sempre più lontano dal ritorno a Torino.