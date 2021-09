"contro". Intervenuto a BT Sport, l'ex difensore delnon ha esitato a criticare l'atteggiamento del portoghese che, dalla panchina, ha iniziato a dare istruzioni e suggerimenti ai compagni in campo contro lodurante la partita di, poi terminata 2 a 1 a favore degli svizzeri. "Se fossi l'allenatore gli direi di restare seduto. Capisco che la gente quando vede Cristiano comportarsi così pensi che è solo un ragazzo appassionato, che vuole vincere e non riesce a trattenersi dal vedere la squadra in difficoltà. Ma se questo significa alzarsi, affiancare il tecnico e urlare indicazioni allora non va bene".