Follia di Paul Pogba al termine del primo tempo di Manchester United-West Ham, ultima partita casalinga dei Red Devils in questa stagione e snodo cruciale per un posto in Champions League con tre squadre (United, Chelsea e Leicester) racchiuse in appena un punto. Proprio prima dello scadere del recupero del primo tempo, Pogba ha alzato le mani sopra la testa respingendo una punizione di Noble. Il francese ex Juve è caduto a terra quasi per far credere di aver preso la palla in faccia. L'arbitro ci è cascato, il VAR no e infatti è stato decretato il rigore segnato da Antonio e che ha mandato lo United al riposo sotto di 1 a 0. A inizio ripresa ci pensa Greenwood a rimettere in parità l'incontro con un gol al 51'.