Ora è ufficiale: Harry Maguire è un nuovo giocatore del Manchester United. Conferme arrivate dai comunicati di Leicester e Manchester United, per un acquisto da 93 milioni di euro. Record nella storia dei difensori. Lui ha detto: "Sono felice di aver firmato per questo club. Ringrazio il Leicester, ma quando il Manchester United ha bussato alla mia porta, è stata un'opportunità incredibile. Sono entusiasta dei piani che Solskjaer ha per la squadra. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni e iniziare la stagione".