Il Manchester United è interessato ad Emre Can ma l'ipotesi scambio con Matic viene bocciata dal tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer che in conferenza stampa dichiara: ​"Matic rimarrà. Ha lavorato duramente per tornare in campo e ora sta giocando bene. Il rinnovo? C'è sempre la possibilità, è quello che fai in campo che fa la differenza. Se qualcuno è fuori, tu devi farti trovare pronto e cogliere l'occasione e penso che lui l'abbia fatto".