Uno dei grandi tempi, all'indomani dell'annuncio dell'arrivo di Ralf Ragnick sulla panchina del Manchester United, è stato il rapporto con Cristiano Ronaldo. Su molti media inglesi, infatti, è rimbalzata l'ipotesi che il tedesco potesse puntare sui più giovani e lasciare da parte CR7. Queste le sue parole in merito, in conferenza stampa:"Devi sempre adattare il tuo stile ai giocatori. È un professionista straordinario, il migliore. Alla sua età, non ho visto un giocatore ancora così in forma fisicamente. Si tratta di come possiamo sviluppare tutta la squadra, non solo Cristiano. Giochiamo nel campionato più competitivo del mondo. Tutti i suoi compagni di squadra dovranno fare lo stesso."