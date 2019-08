Il Manchester United è pronto ad accontentare Paulo Dybala per ciò che riguarda le pretese economiche dell'attaccante argentino che domani dovrebbe (condizionale d'obbligo) riprendere l'attività agonistica con la Juventus. L'attaccante argentino, si legge su Tuttosport, è pronto ad essere accontentato dal club inglese che lo ha scelto come rinforzo ideale per l'attacco dopo la partenza di Lukaku che si accaserà alla Juve oppure all'Inter. Oggi sono previsti nuovi contatti tra Jorge Antun, rappresentate del calciatore ed i Red Devils.