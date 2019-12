Paul Pogba è finito in tribuna nel match del Manchester United contro il Burnely (vinto2-0 dai Red Devils con i gol di Rashford e Martial). Il tecnico bianconero Ole Gunnar Solskjaer, però, ha deciso di mandare il francese in tribuna, spiegando a fine partita: "Paul ha giocato due partite dopo essere stato fuori a lungo, quindi pensavamo che non fosse giusto che prendesse parte alla gara oggi". La notizia si è sparsa velocemente sui social con i tifosi della Juve che stanno sempre attenti ai movimenti del Polpo che sognano di rivedere a Torino a partire dalla prossima stagione.