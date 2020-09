È stato un flirt lungo tutto il mercato, a cui il Borussia Dortmund ha resistito respingendo al mittente qualsiasi offerta. Ma adesso, il Manchester United è pronto a giocarsi il tutto per tutto per Jadon Sancho, sferrando l’ultimo attacco, comunque sia l’esito. Come riporta Sky Sport Uk, i Red Devils hanno messo sul piatto 80 milioni di euro più 20 di bonus. 100 in totale, ultima offerta, anche se i tedeschi vogliono tenere alto loro muro giallo. In alternativa, lo United sta pensando da tempo a Douglas Costa, in uscita dalla Juventus.