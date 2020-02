Come Calciopoli. Il Manchester City rischia di perdere i pezzi, come una sorta di rendiconto della sorte per il peccato di tracotanza ravvisato dal Fair Play Finanziario. Tant'è: la prima sentenza è stata brutale. Due anni senza Champions e il rischio di finire addirittura LeagueTwo, cioè nella Serie D inglese. Ecco, prospettiva che assomiglia parecchio a quanto accaduto alla Juventus nell'estate del 2006. E con una squadra formidabile, i bianconeri si ritrovarono a fare la conta di chi rimaneva e di chi accettava la sorte collettiva. CHI RIMANE? - Chi saranno i Buffon, Camoranesi, Trezeguet del caso? Aguero farà come Del Piero? Difficile da prevedere, soprattutto così presto. Ma è un parallelo giusto e per nulla scontato, figuriamoci di questi tempi in cui si bada al centesimo. E' un ricorso storico soprattutto per i tifosi della Juventus, ora legittimamente alla ricerca di un riscatto dalla sfortuna: il nome è quello di Guardiola (che ha però confermato la volontà di rimanere a prescindere da tutto e tutti), ma occhio anche a Cancelo. E a Laporte, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Sané, Silva e Gabriel Jesus. Sarà un esodo: giusto farsi trovare pronti.