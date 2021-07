: il Daily Mail ha svelato oggi il testo di una comunicazione inviata da un dirigente del team sponsorizzazioni di Etihad Airways ad un responsabile commerciale operante nel settore 'partnership' del club inglese, dalla quale si evincono alcune discrepanze tra le cifre versate dalla compagnia aerea per la sponsorizzazione e la fattura del club inglese."Caro [Xxx] … sembra esserci un po’ di confusione su un saldo in sospeso della quota di sponsorizzazione per la stagione 2010/11". I nomi di mittente e destinatario vengono omessi per privacy dal giornale britannico. La mail prosegue: "Come sapete l’impegno di Etihad è di 4 milioni di sterline e il saldo residuo (8 milioni di sterline) è gestito separatamente dall’Executive Affairs Authority degli Emirati Arabi Uniti. Vi chiedo di chiarire questo punto al vostro reparto contabilità e confrontarvi direttamente con l’EAA a tempo debito. Cordiali saluti". Come spiega il Daily Mail dunque, il Man City ha inviato a Etihad una fattura da 12 milioni di sterline per l'accordo di sponsorizzazione della maglia 2010/11, ma sul documento era presente un’annotazione scritta a mano secondo la quale Etihad avrebbe versato solo 4 milioni quell’anno.