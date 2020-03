E alla fine l’ha spuntata il Manchester City. Dall’anno prossimo Pep Guardiola potrà contare su un nuovo terzino destro di assoluta freschezza e prospettiva, Yan Couto. Secondo Calciomercato.com, è stato strappato da una concorrenza di livello, composta da Barcellona e Juventus. Classe 2002 brasiliano del Cortiba, si è messo in mostra durante il Mondiale Under 17 vinto proprio dalla sua nazionale, emergendo come uno dei prospetti più interessanti dell’intera competizione. Si ispira ai grandi del suo ruolo, rispecchiandone in pieno le caratteristiche: grande corsa, predisposizione alla fase offensiva e tecnica da vendere. Un affare anche per le cifre dell’operazione: secondo la stampa brasiliana, i Citizens l’hanno prelevato a 6 milioni di euro + 6 di bonus, facendogli firmare un contratto fino a giugno 2025.