Pep Guardiola e il caso in Inghilterra. Il tecnico del Manchester City ha voluto sdrammatizzare la vicenda che riguarda tre elementi del Manchester City - Kyle Walker, Riyad Mahrez e Jack Grealish - beccati all'uscita di un pub dopo la partita contro il Fulham un po' alticci. Pep ha detto: "Sono molto arrabbiato, certo, ma perché non mi hanno invitato e non mi è per nulla piaciuto. Spero che la prossima volta lo facciano. Il video non mostra cosa sia esattamente successo. Loro comunque non hanno violato le regole e stanno bene e saranno multati soltanto perché non mi hanno invitato. Scherzi a parte, dovrebbero sapere come comportarsi nell'era dei social anche se in questo caso credo che non siano stati trattati bene".