"Cosa vuoi per la nonna? E' passato un mese da quando ho spaventato tutti. E oggi è un mese che celebro la vita, con buona energia e credendo in un domani migliore. Ce la caveremo tutti. Amore a tutti voi". E' il messaggio di speranza di, madre di Cristiano Ronaldo, esattamente trenta giorni fa colpita da un'ischemia. Cristiano subito si recò in Portogallo per assisterla, salvo quindi rientrare prontamente per la sfida di campionato. Stessa cosa avvenne subito dopo Juve-Inter, ore prima della positività di Rugani e del lockdown definitivo, che ha tenuto CR7 in quarantena nella sua casa di Madeira.