"Buona fortuna, figlio mio, spero che giocherai una grande partita. Siamo con te". Queste, le parole di mamma Dolores indirizzate a Cristiano Ronaldo. Nei giorni scorsi, proprio la donna aveva suscitato più di qualche attenzione dopo alcune dichiarazioni sul futuro che volevano CR7 vicino al ritorno allo Sporting. A rispondere è stato poi Jorge Mendes: "Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, lo ha dimostrato pure pubblicamente. Ma al momento i piani per la sua carriera non passano per il Portogallo".