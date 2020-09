La mamma di Adrien Rabiot è finita spesso sulle cronache sportive come personaggio "imponente" nella vita del figlio, in quanto sua procuratrice. Mamma Veronique oggi però fa notizia per ben altro tipo di azione nel mondo del calcio: è diventata presidentessa dei Leoni di Alfortville, piccola squadra di un paesino vicino Parigi dove il piccolo Adrien giocò quando aveva 8 anni. Perché questa scelta? Per provare a salvare la società, che rischia di non avere più un campo dove giocare. Come spiega la Gazzetta dello Sport il sindaco di Alfortville contesta al club la mancata sottoscrizione delle convenzioni municipali necessarie per accedere ai finanziamenti, e minaccia di spostare tutti i fondi su un altro club cittadino. La signora Veronique ha ora il compito di trattare col consiglio comunale per far proseguire la storia dei leoni di Alfortville, fondati nel 1958.