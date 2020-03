Catherine, mamma di Oriana, attraverso le sue stories Instagram ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza a sua figlia e a Paulo Dybala, colpiti quest'oggi dalla notizia della positività al Coronavirus insieme all'assistente dell'attaccante argentino, anch'egli contagiato: 'Vorrei essere con te, piccola mia. Forza e attenzione, per favore". Un messaggio che è arrivato in contemporanea all'annuncio della coppia, che hanno scelto le proprie reti sociali, seguitissime, per divulgare la notizia.