In un'intervista a Revistas Caras, la madre di Oriana Sabatini, compagna di Dybala, ha scherzato sull'attaccante bianconero: "Quello che non mi piace è quando inizia a caricare Ova (il marito) con il calcio. Diventano rivali. Ova si riscalda. Non scherzare con il River! Gli piace giocarci e l’altro impazzisce. Oriana gli chiede di non parlargli più e lo fa perché lo trova divertente e non lo è... Ho tante cose belle da dire. Da quel poco o molto che conosciamo, è un ragazzo super semplice, istruito. Quando è venuto a casa per la prima volta, ha detto a Ori che voleva incontrarci e questo mi è sembrato divino. Si è seduto al tavolo e non ha mai guardato il cellulare. Abbiamo molti feedback positivi".