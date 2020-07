Quant'è cresciuto Matthijs de Ligt? Tanto, tantissimo. L'olandese ha mostrato "solo la punta di un iceberg", come scrive Tuttosport. Ecco, però è bastato a concentrare parecchi momenti scudetto sulle sue giocate, difensive e offensive. Scrive il quotidiano: "Continua a ingigantirsi, perché il processo è già iniziato non appena il centrale olandese è sbarcato a Torino: in parte per la naturale crescita di un ragazzi che il 12 agosto compirà 21 anni, in parte per la scuola e i professori che ha trovato alla Continassa". Un inizio certamente complicato, ma un finale sicuramente spettacolare. "Nulla di tutto questo ha esaltato De ligt, nulla di tutto questo lo ha turbato all'inizio della stagione, quando gli è gravato addosso sotto forma di responsabilità".