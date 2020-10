"Dio dà grandi battaglie a grandi guerrieri. Questa è solo un'altra gara che vincerai, figlio mio". Le parole sono di Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, che ha commentato la positività al coronavirus di suo figlio emersa quest'oggi dal ritiro del Portogallo. L'attaccante della Juventus ha infatti contratto il virus e si trova in buone condizioni: come raccontato dallo staff medico dei lusitani, CR7 è asintomatico e rimarrà in isolamento nei prossimi giorni proprio nel suo paese natio, lontano dunque dalla famiglia che è rimasta a Torino. Dieci giorni di quarantena totale, poi il test molecolare per stabilire l'eventuale negatività.