C’è grande attesa per il debutto del Portogallo di Cristiano Ronaldo in questo Europeo, da campione in carica. L’appuntamento è fissato per stasera alle 18, contro l’Ungheria, nel frattempo la mamma di CR7, Dolores Aveiro, è stata intervistata a Madeira all’indomani delle dichiarazioni del figlio in merito al futuro: "È in forma, continuerà altri tre anni. Ho parlato con lui, mi ha mandato un messaggio, gli ho fatto gli auguri e lui ha detto 'grazie mamma'".



SULLA PARTITA - "Vinceremo 2-1. Un gol di Ronaldo e l'altro... non importa, anche un autogol. Ho acceso una piccola candela alla Cattedrale di Funchal per tutti loro".