Non si placano le polemiche tra Chiesa e la sua famiglia e i tifosi della Fiorentina. E probabilmente non si placheranno mai: il popolo viola ormai ha attaccato l'etichetta di traditore addosso al giocatori oggi alla Juventus. Imperdonabile per i fiorentini vedere un beniamino trasferirsi in bianconero. Ieri Francesca Lombardi, madre di Federico Chiesa, ha postato su Instagram la foto del figlio che regge la sua maglia bianconera numero 22 insieme alla fidanzata, nel giorno della presentazione. Immancabile il commento lapidario di un utente: "Traditore". Al che la mamma del giocatore ha difeso Federico, in un serrato botta e risposta: "Nulla di ciò che dici è vero: vi avrebbe tradito se non avesse lottato per la maglia quando la indossava!".