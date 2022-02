Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Malvaldi ha offerto la sua "lettura" del derby di questa sera tra Juve e Torino, sostenendo che i granata "si accostano alla gara con fiducia e la speranza di non dover vedere De Ligt che gioca a pallavolo".



BELOTTI - "Me lo terrei per l’ultima mezz’ora. Il Gallo può fare la differenza quando gli avversari saranno un po’ calati sul piano atletico. Non ha nelle gambe i 90’, ma nel finale lo vedo protagonista come col Venezia. A patto che ci capiti un arbitro in grado di dare un senso compiuto alle decisioni".



TORINO - "Mi aspetto che sia una stagione di transizione e non di rimbalzo all’indietro. Il Toro sta ridiventando una squadra appetibile per giovani in formazione. E dev’esserlo ancora di più perché Juric sa plasmare i calciatori promettenti. A me, per fare un nome, piace molto Ricci, lo ritengo di valore assoluto. Come lui ne abbiamo altri due o tre destinati a crescere. Con Juric possono fare lo stesso percorso di Bremer, che era arrivato come un semisconosciuto e adesso è tra i due o tre difensori più forti del campionato".



JUVE - "Le toglierei Cuadrado. Ogni volta che ha la palla può inventare. E non parlo solo di giocate".