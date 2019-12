La Juventus è uscita sconfitta per 3-1 contro la Lazio nella prima partita "da trofeo" in stagione, perdendo così la Supercoppa Italiana e interrompendo la clamorosa striscia di 12 vittorie consecutive in finale di Cristiano Ronaldo, dal Real Madrid alla Nazionale con il Portogallo. CR7 di certo non ha gradito la sconfitta, come hanno dimostrato le sue espressioni al fischio finale e la medaglia subito tolta dal collo in fase di premiazione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, però, Ronaldo non avrebbe gradito anche qualche scelta di formazione da parte di Maurizio Sarri nella partita.



IL RETROSCENA - Il quotidiano, infatti, racconta di alcuni malumori in spogliatoio in seguito alla netta seconda sconfitta consecutiva contro i biancocelesti, dopo quella in Serie A. Sarri sarebbe sotto processo non soltanto su quotidiani e media, ma anche "dentro la squadra". In particolare, Ronaldo non sarebbe soddisfatto della gestione della formazione in occasione di una partita comunque decisiva. In particolare, La Repubblica cita la sostituzione di Gonzalo Higuain, anche se la più criticata in senso generale è stata quella di Mattia De Sciglio sulla fascia destra dal primo minuto.