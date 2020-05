E' ricoverato da venerdì all'ospedale di Varese il giovane calciatore del Legnano Andrea Rinaldi. come scrive La Gazzetta dello Sport, il 19enne cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta ha avuto un malore (forse a causa di un’aneurisma) a casa a Cermenate ed è stato trasportato all’ospedale di Varese e ora è in rianimazione. In queste ore sono arrivate tanti messaggi da parte dei suoi ex compagni di squadra e dei suoi ex compagni ai tempi dell'Atalanta. Rinaldi si trova al momento in rianimazione. A lui un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la nostra redazione.