"Malmö e Juventus si incontreranno per la terza volta in una competizione europea, essendo questa la seconda volta che entrambe partecipano allo stesso girone di Champions League. La Juventus ha vinto sia in casa che in trasferta contro la squadra svedese nella stagione 2014-15.SVEDESI - La Juventus non ha mai perso contro una squadra svedese in competizioni europee, vincendo tre volte e pareggiando una delle precedenti quattro di gare, comprese le tre vittorie nelle ultime tre".