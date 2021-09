Dal sito ufficiale della Juventus:"Buona la Prima.Ottimo inizio dei bianconeri, che tornano dalla Svezia con 3 gol e 3 punti.LE STATISTICHELa Juventus non segnava tre gol in un primo tempo di Champions League dal novembre 2012 contro il Nordsjælland.Morata e Dybala non segnavano nella stessa partita con la Juventus dal novembre 2020 contro il Ferencvaros.Alex Sandro è il quarto brasiliano a segnare per la Juventus in Champions League, dopo Emerson, Dani Alves e Douglas Costa.Era dal 2017 (Chiellini) che un giocatore schierato come difensore non segnava un gol in Champions League per la Juventus: oggi Alex Sandro.Matthijs de Ligt ha collezionato la sua vittoria numero 50 con la maglia della Juventus, contando tutte le competizioni."