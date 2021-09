Alex Sandro a sbloccare il match, Dybala dagli undici metri a segnare il 2 a 0. La Juventus a trazione sudamericana funziona e il primo tempo della partita di Champions League contro il ​Malmö lo dimostra. Un impatto così decisivo dei sudamericani bianconeri non accadeva dal 2016, ed è solo la seconda volta nella competizione, come riporta Opta: "2 - Questa è solo la seconda partita di #UCL in cui la Juventus ha trovato il gol con un argentino (Dybala) e un brasiliano (Alex Sandro): la precedente era stata nel 2016 contro la Dinamo Zagabria (Higuain, Dybala, Dani Alves)."