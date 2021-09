Questa sera, a Malmö, inizia la Champions League della Juventus. Ecco le statistiche riportate dal sito ufficiale bianconero:Malmö e Juventus si incontreranno per la terza volta in una competizione europea, essendo questa la seconda volta che entrambe partecipano allo stesso girone di Champions League. La Juventus ha vinto sia in casa che in trasferta contro la squadra svedese nella stagione 2014-15.La Juventus non ha mai perso contro una squadra svedese in competizioni europee, vincendo tre volte e pareggiando una delle precedenti quattro di gare, comprese le tre vittorie nelle ultime tre.Massimiliano Allegri dirigerà la sua prima partita di Champions League dall'aprile 2019, quando la sua Juventus venne eliminata dall'Ajax nei quarti di finale. Allegri ha vinto il 54% delle sue partite alla guida della Juventus nella competizione: solo Fabio Capello (60%) ha una percentuale di vittorie più alta tra i manager con più di 10 partite alla guida della Vecchia Signora nella competizione.Juan Cuadrado ha registrato più assist di qualsiasi altro giocatore in Champions League la scorsa stagione (6), tutti e sei sono arrivati su azione. Dal 2003-04, solo James Milner (7 nel 2017-18) ha realizzato più assist su azione in una singola edizione della competizione.L'attaccante della Juventus Álvaro Morata è uno dei soli tre spagnoli ad aver segnato più di 20 gol in Champions League (21 in 60 partite), insieme a Raúl (71) e Fernando Morientes (33). Ha segnato sei gol in otto presenze con la Vecchia Signora la scorsa stagione, il massimo di uno spagnolo in una sola stagione da quando Diego Costa ne mise a referto otto con l'Atlético de Madrid nel 2013-14.