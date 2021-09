Un inizio di partita di altissimo livello, quello che ci voleva per dimenticare i fantasmi di una prima parte di stagione pessima. Dopo i primi 45', la Juventus vince 3 a 0 contro il ​Malmö, in Champions League. Qualcosa che nnon succedeva dal 2012, come racconta Opta: "3 - La Juventus non segnava tre gol in un primo tempo di #UCL dal novembre 2012 contro il Nordsjælland. Scatenata.".