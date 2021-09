Non ha ancora gettato la giacca a terra, ma Massimiliano Allegri è infuriato! Questo è quello che racconta il bordocampista di Mediaset, Gianni Balzarini. A mandare su tutte le furie il tecnico bianconero, un calo di concentrazione dei suoi che hanno concesso il tiro da posizione pericolosa al ​Malmö. Da adesso in poi, il tecnico livornese chiede ai suoi di essere sempre sul pezzo, ed evitare errori banali che in queste ultime settimane sono costati punti pesanti in campionato.