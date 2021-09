La Juventus ieri ha battuto 3-0 il Malmö nella prima partita di Champions League, ma questo successo, per quanto importante a livello psicologico, non cancella minimamente il cattivo inizio di campionato, con un punto in 3 partite di Serie A. E domenica sera all'Allianz Stadium arriva il Milan. Sarà un match di fondamentale importanza per poter sperare di rincorrere davvero lo scudetto.