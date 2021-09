, capitano delex Chievo Verona, ha rilasciato un'intervista a C More al termine della partita dicontro la, persa 0-3 dalla squadra svedese contro i bianconeri nella prima giornata della fase a gironi. Christiansen ha così raccontato le sue percezioni della gara: "Spesso il nostro primo pressing ha avuto successo, ma abbiamo avuto problemi più grandi quando siamo arrivati sulla loro trequarti. La partita è iniziata lentamente, ma poi è esplosa. E in due minuti loro sono riusciti a trovare due gol".