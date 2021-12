Anders, in conferenza stampa, parla alla vigilia di"Bella sensazione essere in Champions, è una cosa notevole essere qui e poter giocare in questi due tornei. Abbiamo fatto molto bene in questa stagione e possiamo completare facendo una buona prestazione. Non vediamo l'ora di fare una bella prestazione"."Difficile rispondere e dire quali sono i punti deboli. Sono cresciuto in questi mesi. Chiaramente hanno un paio di infortunati e non sono forti come potevano essere qualche anno fa, ma sono una squadra ad altissimi livelli. Cerchiamo di completare al meglio la stagione e di vincere se possibile"."Difficile dirlo, fare un paragone tra i diversi campionati. Impossibile rispondere. Probabilmente saremmo a metà classifica. Stile di gioco diverso tra le varie partite, c'è una grossa differenza tra grandi squadre e piccole squadre. C'è da difendere la porta, ma il focus nostro è di attaccare e creare occasioni. Sicuramente una mentalità diversa sul gioco. Difficile fare un confronto sui campionati"."Eravamo soddisfatti con i primi 20-30 minuti in campo. Però poi abbiamo visto il passaggio successivo e se vogliamo competere a quel livello dobbiamo evitare di fare quegli errori, difendere anche la nostra porta. Siamo riusciti a migliorare, andare oltre quei minuti iniziali. L'abbiamo visto anche per come abbiamo portato la palla. C'era spazio per fare manovra di gioco. Forse era la prima per fare la partita, ma dobbiamo mantenere la calma e giocarci le nostre occasioni in Champions".