Non solo il capitano Anders Christiansen . Anche il trequartista norvegeseha analizzato la partita didelpersa per 3-0 in casa contro la, parlando direttamente al sito ufficiale del club svedese. "I primi 43 minuti sono stati buoni. Siamo stati un po' ingenui, un po' sfortunati sul primo gol, ma le due reti ci hanno ucciso e a questi livelli ti puniscono. Abbiamo creato un po' e fatto bene fino alla fine del primo tempo ma non basta, bisogna essere perfetti".