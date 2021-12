Martin, in conferenza stampa, analizza Juve-Malmo."Dobbiamo migliorare in difesa, l'esperienza è stata positiva. Giocare contro i migliori ti fa capire che devi imparare, ma da un punto di vista difensivo ti fa capire di dover crescere"."Diawara? Ha fatto ottime parate, giocatore in cui possiamo riporre fiducia. Sta migliorando sempre più. Siamo contenti che abbia fiducia in se stesso e possiamo affidarci a lui"."Stagione impegnativa, dure, soprattutto le ultime partite. Abbiamo acquistato fiducia, speriamo di fare meglio in Champions il prossimo anno. Ci sono risultati positivi e miglioreremo lì"."Tifosi? Sono stati così tutta la stagione. Il fatto che sono qui allo Stadium e che ci abbiano sostenuto... danno vibrazioni positive a tutti, sono sicuro che lo faranno anche nella prossima stagione".