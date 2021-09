Warm up a Malmoe, #Agnelli e la dirigenza a bordo campo #MalmoeJuve pic.twitter.com/gYaqAoWxxz — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) September 14, 2021

Tutta la dirigenza a bordocampo, lì a seguire i ragazzi in questo momento particolare. Ecco cos'ha raccontato Giovannidi Sky Sport, in Svezia: "Segnale di vicinanza, l'abbiamo visto anche in questi giorni alla Continassa, al centro di allenamento. La società è consapevole di questo cambiamento e sta vicina alla squadra. Sono partiti ieri e sono a bordocampo, vicino ai ragazzi. Arrivabene è quello nuovo del gruppo, anche quando facevamo le interviste gli veniva spiegato cosa succedeva nel pre partita. C'è grande interesse attorno a come funziona, la società sta vicina alla squadra in un momento non felicissimo".