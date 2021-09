Uno, due e tre.: non è solo il primo trionfo in Champions League della stagione, è pure la vittoria numero uno in quest'avvio disastroso.Ed è un sospiro di sollievo, soprattutto. Che dà fiducia, morale e intanto aggiusta per bene la classifica dei gironi di Champions, dove il Chelsea ha già superato lo Zenit per 1-0 con gol di Lukaku. Insomma: c'è da prendere il buono (tanto) di questa serata. E iniziare una nuova storia, un'altra storia, anche in campionato. A partire dal Milan.