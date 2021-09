Saràvalida per la prima giornata del gruppo H della Champions League. Tavares e Soares i suoi due assistenti. Al VAR Pinheiro assistito dal suo vice Godinho, Miguel il quarto uomo. Nessun precedente con la Juventus, solo con altre squadre italiane: 5 vittorie, un pari e 4 sconfitte.58' - Giallo per De Ligt per intervento falloso. Forse eccessivo.46' - Gol regolare di Alvaro Morata: lo spagnolo parte in posizione regolare.46' - Gol regolare di Paulo Dybala: l'argentino, che ha trasformato dal dischetto, sembrava aver toccato due volte il pallone dopo essere scivolato al momento del tiro. Il silent check ha confermato il gol22' - Regolare la rete di Alex Sandro.1' - Inizia il match!