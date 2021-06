Nei giorni scorsi Cristiano Ronaldo è stato premiato come miglior giocatore della Serie A, ma il trequartista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi non ci sta e replica: "No, non è lui! Nel campionato italiano ci sono calciatori molto più forti di lui - ha detto al canale Youtube Baliko Live - Il migliore col quale ho giocato io è senza dubbio Luis Muriel. E' incredibile. Se avesse avuto un'altra carriera avrebbe giocato sicuramente nel Barcellona, difficile spiegare perché non sia successo".