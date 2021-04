Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, si racconta alla Gazzetta da match winner della sfida contro la Juve:

“Abbiamo festeggiato tantissimo nello spogliatoio. La finale sarà una partita completamente diversa, sempre un 50 e 50. Ma noi siamo in fiducia e stiamo bene”.



TIRO POTENTE - “Un po’ è una dote naturale, ma mi ha aiutato tanto il lavoro fatto al Genk. Mi ero infortunato al ginocchio e ho cominciato un programma di allenamento specifico”.



SUPERLEGA - “Il calcio è dei tifosi, non dei proprietari dei grandi club. E poi, resto convinto serva una federazione che governi il sistema. Non mi piace l’idea e personalmente non conosco nessuno che sia favorevole”.