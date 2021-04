Ruslan Malinkovskyi, autore del gol partita contro la Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro i bianconeri: “Contento per il risultato, anche per il mio gol, molto importante per la squadra, conquistare i 3 punti in questa partita molto importante. Dobbiamo cercare il massimo dei punti ogni partita. Da 20 anni non vincevamo contro la Juve in campionato, significa tanto”



SORPASSO JUVE – “La Juve è una squadra forte e pericolosa, abbiamo giocato difensivamente molto bene in questa partita, vincere contro la Juve è molto bello”



GIOIA PERSONALE – “Sono contento, voglio aiutare la squadra ogni partita e dare il massimo. A volte è difficile entrare in campo e fare bene, devi entrare subito forte. Sono entrato e sono molto contento per il gol”.