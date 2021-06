Il trequartista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi ha risposto con una storia su Instagram alla polemica legata alle sue frasi su Cristiano Ronaldo: "Ha chiesto chi è il miglior giocatore della Serie A quest'anno. Abbiamo parlato di Ronaldo, ho detto che era difficile da dire, molti giocatori hanno giocato ad alto livello e ho detto che Muriel è forte all'Atalanta e Zielinski in campionato, ma non ho paragonato Ronaldo a nessuno. Sappiamo tutti che giocatori come Messi e Ronaldo nascono ogni 100 anni! Prima di scrivere qualcosa i giornalisti devono controllare le informazioni"