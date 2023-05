Albertoha parlato ai microfoni di firenzeviola.it dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "La società ha lavorato bene in questi anni e anche l'allenatore Vincenzo Italiano che, secondo me, sta facendo grandi cose sotto tutti i punti di vista. Ha saputo anche gestire bene le critiche e, da aziendalista, è riuscito a fare a meno di assenze importanti come quella di Vlahovic quando è stato ceduto a risistemare la squadra. I risultati si vedono"."Caso Juve? Un calderone che non finisce più, ci sono dentro tutti. Il problema non è la Juve, si pensi al Chievo che è stato il più penalizzato ed è sparito dalla faccia della terra. Le plusvalenze le fanno tutti, giustamente la Juventus deve pagare anche se è una squadra forte che non muore mai".