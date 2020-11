Ufficiale, questa è la settimana dei talenti olandesi della scuderia Raiola nel mirino della Juventus. Mercoledì sera Ryan Gravenberch ha segnato il suo primo gol in Champions Leaue in Ajax-Midtjylland,Fabio Paratici osserva...Malen è un rapido e potente attaccante classe 1999 cresciuto nel florido settore giovanile dell'Ajax. A 16 anni è andato a trascorrere un paio d'anni nell'Academy dell'ArsenalDopodiché l'ha preso il PSV, che l'ha lanciato ben presto in prima squadra e l'anno scorso si è goduto la sua esplosione, culminata con la cinquina - sì, ne ha fatti 5 solo lui - rifilata al Vitesse il 14 settembre 2019.E oltre a vedere bene la porta, vede benissimo i compagni, non disdegnando affatto di dispensare "l'ultimo passaggio".Nella squadra di Eindhoven, Malen ha preso idealmente il posto di Hirving Lozano, da più di un anno al Napoli. Nelle giovanili dell'Ajax giocava insieme a Matthijs De Ligt e Justin Kluivert. E pure lui potrebbe trasferirsi in Italia prossimamente. Come accennavamo, il suo procuratore è Mino Raiola che intrattiene ottimi rapporti con la Juventus. Per fare due nomi "a caso", nell'ultimo decennio sono approdati in bianconero due assistiti dal super agente italo-olandese come Pogba e lo stesso De Ligt.